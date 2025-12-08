Londra, Kylie Minogue ed Ed Sheeran protagonisti del Capital's Jingle Bell Ball

Come ogni anno a dicembre la radio londinese Capital Fm ha organizzato il suo show natalizio con due serate di musica. Nei due concerti sono saliti sul palco della O2 Arena Kylie Minogue, Ed Sheeran, Jessie J, RAYE e Louis Tomlinson, tra gli altri. Gli artisti hanno eseguito classici natalizi e hit del loro repertorio. La popstar australiana ha cantato ‘Can’t Get You out of My Head” e Santa Baby’ mentre il cantautore inglese ha offerto al pubblico il suo successo numero uno nella classifica Big Top 40 UK ,’Bad Habits’, e ‘Shape of You‘ mentre la nuova stella del R’n’B Raye, vincitrice di un Brit Awards nel 2025, ha cantato ‘Where is my Husband!‘.