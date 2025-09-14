New York, Ed Sheeran concerto pop-up a Brooklyn trasmesso in diretta su TikTok

(LaPresse) Ed Sheeran ha tenuto un concerto pop-up nel quartiere di Brooklyn a New York per promuovere il suo nuovo album, “Play”. Il concerto è stato trasmesso in diretta streaming su TikTok, dove ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni.

Sheeran si è esibito al Domino Park con il ponte di Williamsburg sullo sfondo. “È un album davvero festoso”, ha spiegato Sheeran. “È molto allegro, molto colorato, molto esplorativo. E penso che dopo l’ultimo album che ho pubblicato, “Subtract”, che parlava di dolore, depressione e cose del genere, volevo creare qualcosa che fosse super allegro e positivo”.