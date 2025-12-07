Lo stilista Christian Cowan: "A 18 anni ho fatto il mio primo abito per Lady Gaga"

(LaPresse) Christian Cowan, stilista britannico classe 1994, si racconta. “Quando ero all’università ho iniziato a realizzare abiti un po’ stravaganti e a fare servizi fotografici con i miei amici e, per qualche miracoloso caso, Lady Gaga li ha visti. Avevo circa 18 anni e lei mi ha contattato. Le ho mandato i vestiti e ne ha indossati alcuni: è stato un momento importantissimo per me”, ha detto il designer, da qualche anno fidanzato con il famoso cantante Sam Smith. “Appena mi sono laureato mi sono trasferito a New York. Anna Wintour e Steven Kolb hanno visto il mio lavoro e mi hanno inserito nel Vogue Fashion Fund, ed è così che è iniziato tutto”, ha aggiunto Cowan che fin qui ha realizzato abiti per star come Mariah Carey, Jennifer Lopez, Cardi B e Miley Cyrus.