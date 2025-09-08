Mtv Vmas 2025, Lady Gaga superstar con quattro statuette

Tutti gli occhi su Lady Gaga superstar. La cantautrice, compositrice, attrice e attivista statunitense ha illuminato gli Mtv Vmas Video Music Awards 2025 di domenica sera, show condotto da LL Cool J all’UBS Arena di New York. Reduce dall’uscita del brano ‘The Dead Dance’ per la colonna sonora della seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì’, Lady Gaga ha conquistato quattro statuette: Artist of the Year, Best Collaboration per ‘Die With A Smile’ con Bruno Mars, Best Direction e Best Art Direction per ‘Abracadabra’.

Taylor Swift e Beyoncé erano in lizza per diventare l’artista più premiata nella storia dei VMA. Entrambe hanno 30 premi ed erano state nominate solo nella categoria ‘artista dell’anno’. La vittoria di Gaga le lascerà dunque a pari merito per un altro anno.

Lady Gaga protagonista con Ariana Grande e Mariah Carey

Nel suo discorso di ringraziamento la star americana ha dichiarato di non poter rimanere per il resto dei VMA perché doveva recarsi al Madison Square Garden, dove avrebbe dovuto esibirsi. E circa 90 minuti dopo il suo annuncio, i VMA hanno trasmesso la sua esibizione di ‘Abracadabra’ e “The Dead Dance” dal suo concerto al MSG facendo ballare l’intera platea.

Tra i premiati della serata Ariana Grande vincitrice del premio per il miglior video dell’anno con il brano ‘Brighter Days Ahead’ e di altre due statuette, Best Pop e Best Long Form Video. A novembre la voce di ‘We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)’ tornerà al cinema con l’atteso Wicked – Parte 2 per la regia di Jon M. Chu.

Ariana Grande ritira il suo premio (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Un riconoscimento di prestigio è andato a Mariah Carey che ha ricevuto il Video Vanguard Award, esibendosi in un medley dei suoi successi, mentre il compianto Ozzy Osbourne è stato onorato con un’esibizione tributo. Busta Rhymes ha ricevuto il Rock the Bells Visionary Award e Ricky Martin è stato celebrato come prima icona latina in assoluto.

Lo show: Lady Gaga e Ariana Grande entusiasmano il pubblico

Ariana Grande ha entusiasmato il pubblico quando nel corso del suo intervento ha ringraziato i suoi ‘terapeuti e le persone gay’. Lady Gaga invece nel ricevere il premio ha sottolineato il significato più profondo dell’arte. “Essere un’artista è un tentativo per connettere le anime delle persone in tutto il mondo”, ha detto Gaga, che ha eseguito ‘Abracadabra’ e ‘The Dead Dance’, singolo della serie Netflix ‘Mercoledì’. “Essere un’artista è una disciplina e un’arte che mirano a raggiungere il cuore di qualcuno ricordandogli di sognare. Essere un’artista è la responsabilità di sorridere, ballare e piangere”, ha aggiunto dedicando il premio ai suoi fan e rendendo omaggio al suo fidanzato, Michael Polansky, co-produttore esecutivo del suo ultimo album, ‘Mayhem’. “Creare con voi è stata una cosa meravigliosa”, ha aggiunto.

Mariah Carey ha riflettuto sulla sua leggendaria carriera mentre ritirava il Video Vanguard Award. Grande le ha consegnato il premio definendola “la colonna sonora delle nostre vite“. Grande ha poi aggiunto: “Come cantante, c’è solo una regina. E quella è Mariah”.

Mariah Carey durante lo show (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Salendo sul palco con una vestaglia color oro satinato che lasciava spazio a una tuta scintillante, Carey ha eseguito un medley di successi che hanno attraversato l’intera carriera, da ‘Fantasy’ a ‘We Belong Together’ fino a ‘Obsessed’. Nel corso dell’esibizione anche i brani del suo decimo album, ‘The Emancipation of Mimi’, che ha da poco compiuto 20 anni. “Non posso credere che stasera riceverò il mio primo VMA”, ha detto Carey prima di chiedere scherzosamente: “Ho una domanda: cosa diavolo aspettavi? Sto scherzando. Grazie. Ti voglio bene”.

La celebrazione per Ozzy Osbourne

Il compianto Ozzy Osbourne è stato celebrato quando alcuni dei più grandi nomi del rock sono saliti sul palco in suo onore. Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, il britannico Yungblub e Nuno Bettencourt si sono uniti per eseguire un medley dei più grandi successi di Osbourne, tra cui ‘Crazy Train’, ‘Changes’ e ‘Mama, I’m Coming Home’. Il figlio di Osbourne, Jack, e diversi dei suoi figli hanno condiviso un videomessaggio con gli spettatori sull’amato musicista. “So per certo che lo renderebbe incredibilmente felice vedere questi grandi musicisti portare avanti la sua eredità e contribuire a ispirare la prossima generazione di rocker”, ha detto Jack Osbourne. Osbourne è diventato un nome familiare su MTV, la casa anche dei VMA, con il reality di successo della sua famiglia ‘The Osbournes’, andato in onda dal 2002 al 2005.

Nello stesso anno, il Principe delle Tenebre ha cementato la sua eredità con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Al termine dell’omaggio, gli artisti hanno gridato “Ozzy per sempre, amico!”.

L’omaggio a Ozzy Osbourne (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Gli altri premi

Busta Rhymes è stato insignito del primo MTV Vma Rock the Bells Visionary Award e durante lo spettacolo a eseguito diversi dei suoi successi, tra cui ‘Gimme Some More’, “Put Your Hands Where My Eyes Could Seeì e ‘Pass the Courvoisier, Part II’. A lui si sono uniti anche Joyner Lucas, Papoose e GloRilla, che hanno cantato insieme a lui. Durante il suo discorso, Rhymes ha reso omaggio alla defunta Ananda Lewis, ex conduttrice di MTV e BET, diventata un’amata personalità televisiva negli anni ’90 grazie al suo calore e alla sua autenticità. “Una donna incredibile che mi amava e amava tutti noi”, ha detto riferendosi alla Lewis, scomparsa a giugno dopo che gli era stato diagnosticato un cancro al seno.

Ricky Martin nel ricevere il premio ha parlato dei suoi 40 anni di carriera musicale, dedicando il riconoscimento ai suoi quattro figli.

Lo show di Martin è stato un tributo per l’anniversario dei 25 anni dal suo debutto ai VMA nel 1999, quando entrò nella storia come il primo artista latino maschile a vincere il premio per il miglior video pop. “Ho iniziato a lavorare quando ero un bambino e siamo ancora qui”, ha detto aggiungendo: “Vogliamo solo unire i paesi, vogliamo solo superare i confini e vogliamo solo mantenere viva la musica”.

Questi i vincitori: