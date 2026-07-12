Mondiali 2026, i tifosi argentini in festa a Buenos Aires

I tifosi argentini esultanti a Buenos Aires hanno festeggiato fino alle prime ore del mattino dopo che la loro nazionale ha battuto la Svizzera nella Coppa del Mondo ed è approdata alle semifinali del torneo. Julian Alvarez si è assicurato che i campioni in carica avessero un piede nelle semifinali con uno straordinario gol dalla distanza nei tempi supplementari. Il suo gol al 112esimo minuto ha rotto l’1-1, e Lautaro Martinez ha aggiunto un altro gol negli ultimi secondi per concludere con la vittoria per 3-1.