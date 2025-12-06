Hawaii, le fontane di lava del vulcano Kilauea illuminano il cielo

Il monte Kilauea, situato nella Grande Isola delle Hawaii, ha ripreso le sue eruzioni, che da quasi un anno affascinano residenti e visitatori.

Dal vulcano fuoriescono fontane di lava che illuminano il cielo notturno con un bagliore rosso brillante. L’eruzione è attualmente contenuta all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Tuttavia, gli scienziati dell’U.S. Geological Survey stanno monitorando attentamente l’aumento dell’attività sismica e il comportamento del flusso di lava. Al momento, nessuna comunità è a rischio.