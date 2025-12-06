Mondiali 2026, tifosi di Curaçao si esaltano vedendo i sorteggi

Vedere il nome del proprio Paese nell’urna dei sorteggi dei gironi dei Mondiali 2026 ha esaltato i tifosi del Curaçao, alla prima partecipazione alla fase finale della rassegna iridata calcistica. In molti si sono riuniti davanti alle tv per vedere in quale gruppo finisse la nazionale caraibica, che rappresenta uno Stato da soli 156 mila abitanti. Curaçao giocherà nel Gruppo E con Germania, Costa d’Avorio ed Ecuador. Un risultato delle urne raccolto con un urla di giubilo dai tifosi locali riuniti in un locale di Willemstad, la capitale del piccolo Paese.