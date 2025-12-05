Sorteggio mondiali 2026, al via la cerimonia: prevista la presenza di Donald Trump

Atmosfera invernale a Washington per il sorteggio dei Mondiali di Calcio Fifa 2026. Lunghe file si sono formate sotto la neve già dalle 7 di stamattina, all’esterno del Kennedy Center for the Performing Arts, sede dell’evento. Per il sorteggio del tabellone del torneo, allargato per questa edizione a 48 nazioni e ospitato dall’11 giugno al 19 luglio Stati Uniti, Messico e Canada, è prevista la presenza del presidente Usa Donald Trump, della presidente messicana Claudia Sheinbaum e del premier canadese Mark Carney. Trump, frustrato per non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace, si consolerà col Premio Fifa per la Pace che gli verrà consegnato dal presidente Fifa Gianni Infantino. Alla cerimonia, presentata dall’ex capitano dell’Inghilterra Rio Ferdinand, prenderanno parte le ex star Tom Brady della Nfl, Shaquille O’Neal della Nba e Wayne Gretzky della Nhl, insieme al campione di baseball dei New York Yankees Aaron Judge. Il torneo si aprirà l’11 giugno a Città del Messico. Gli Stati Uniti, che hanno raggiunto le semifinali nella prima edizione della Coppa del Mondo nel 1930 e sono arrivati ai quarti di finale solo un’altra volta nel 2002, inizieranno il giorno successivo a Inglewood, in California. Il Canada darà il calcio d’inizio a Toronto. Tutte le partite dai quarti di finale in poi si giocheranno negli Stati Uniti, che utilizzeranno 11 stadi della Nfl. Le sedi della maggior parte delle partite e gli orari d’inizio saranno annunciati sabato.

Il sorteggio per i mondiali 2026, tutte le notizie in tempo reale. Inizio diretta: 05/12/25 17:30 Fine diretta: 05/12/25 23:00