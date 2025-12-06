Milano-Cortina 2026, Paltrinieri è il primo tedoforo: la partenza dallo Stadio dei Marmi

È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina lungo 63 giorni e 12.000 chilometri (toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’Unesco) con Milano come destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. Alle 9.30 a inaugurare la staffetta è stato il nuotatore Gregorio Paltrinieri, vincitore di un oro, due argenti e due bronzi olimpici. Paltrinieri ha percorso un giro dello Stadio dei Marmi ed effettuato il primo Torch Kiss – momento di passaggio della Fiamma tra i tedofori – con Elisa Di Francisca, seconda ‘staffettista’. L’olimpionica della scherma, vincitrice di due ori e un argento nel fioretto, ha effettuato a sua volta un giro di campo, prima di cedere il testimone al terzo tedoforo, un altro olimpionico: Gianmarco Tamberi. Il vincitore della medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2020, dopo aver chiuso il terzo giro dello stadio, ha consegnato la torcia al cestista Achille Polonara che l’ha accompagnata fuori dallo Stadio dei Marmi, lanciando la staffetta per le strade della Città Eterna.

Prima del viaggio dei tedofori, Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, ha ricevuto la Fiamma dalle mani del mezzofondista Giancarlo Peris, l’ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960. Dopo 66 anni, ha portato con sé all’interno dello Stadio dei Marmi la lanterna dove viene custodito il Fuoco che darà origine ai Giochi Invernali.Tra gli altri tedofori lo stesso Malagò che alle 10.35 partirà dai Canottieri Aniene, a seguire Donato Carrisi, Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, Giuseppe Tornatore e Achille Lauro. A portare la torcia anche rappresentanti del consiglio nazionale e presidenti di federazione. In tutto a Roma sono coinvolti 164 tedofori.