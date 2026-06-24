Cina, strade allagate e gente bloccata in auto: gli effetti delle inondazioni

Le intense piogge degli ultimi giorni hanno causato gravi inondazioni e reso necessari interventi di emergenza in alcune zone della provincia dello Jiangxi, nella Cina orientale, e della provincia dell’Hunan, nel centro del Paese.

La città di Jingdezhen ha emesso un allarme rosso per piogge intense poiché nei quartieri urbani sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in tre ore. Il diluvio ha provocato un diffuso ristagno idrico e le autorità locali si sono mobilitate per drenare le acque alluvionali dalle zone colpite.

Secondo l’ufficio meteorologico della contea di Fuliang, dalle 8 di lunedì mattina alle 8 di martedì, la contea ha registrato piogge da intense a torrenziali, con una media di 75 millimetri in tutta la regione. Le precipitazioni hanno causato un grave accumulo di acqua in diversi tratti stradali del capoluogo della contea, interrompendo il traffico. Il personale della protezione civile, della polizia stradale e della gestione urbana si è precipitato nei luoghi colpiti, installando cartelli di avvertimento, dirigendo il traffico e sgomberando i canali di scolo ostruiti per favorire il deflusso dell’acqua. Nella città di Zhangshu, una famiglia di tre persone è rimasta bloccata sul tetto della propria auto dopo che il veicolo si era fermato. I vigili del fuoco locali hanno salvato prima il figlio della coppia, poi i genitori, fornendo loro giubbotti di salvataggio e attrezzature di sicurezza.