Re Carlo incontra la giocatrici rifugiate della nazionale afghana di cricket

Mercoledì re Carlo III ha incontrato le giocatrici rifugiate della squadra afghana di cricket, in visita nel Regno Unito.

La nazionale femminile è stata costituita nel 2010 nella Repubblica Afghana, ma ha perso tale riconoscimento dopo il ritorno al potere dei talebani nel 2021: nel Paese, infatti, alle donne è vietato praticare sport. La squadra ha regalato al sovrano britannico una maglia autografata da tutte le giocatrici.

Oltre all’incontro con le rifugiate afghane, re Carlo ha visitato la Roger Gracie Brazilian Jiu Jitsu Academy, nella zona ovest di Londra, per conoscere il lavoro dell’organizzazione benefica militare REORG. Lì ha interagito con gli atleti e si è divertito durante le sessioni di allenamento, conferendo una cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu.