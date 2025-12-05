Accesso Archivi

venerdì 5 dicembre 2025

Ucraina, Modi a Putin: "L'India non è neutrale, è dalla parte della pace"

L’India “non è neutrale, è dalla parte della pace“. Lo ha dichiarato il premier indiano Narendra Modi, riferendosi alla guerra con l’Ucraina, in occasione della visita a New Delhi del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta Ndtv. Delhi, ha aggiunto, sostiene una soluzione nata dal dialogo e dalla diplomazia, piuttosto che da un ulteriore conflitto militare. “Sosteniamo una soluzione pacifica“, ha affermato il premier, ribadendo la posizione dell’India sull’Ucraina, rimasta invariata dall’inizio della guerra.