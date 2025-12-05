Ucraina, Putin: “Ue non collabora, con Usa progressi nei negoziati” – La diretta

“Mosca otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi”. Sono le parole di Vladimir Putin, che intervistato da India Today in occasione della sua visita di Stato a Nuova Delhi, non ha mostrato di voler arretrare sulle sue posizioni. Tutto questo mentre la guerra continua e le guardie di frontiera ucraine hanno utilizzato un drone per distruggere un sito russo di lancio di veicoli aerei senza pilota nel settore di Kursk, come riportato da Ukrinform. Sul fronte settentrionale, aggiunge l’agenzia nazionale di stampa ucraina, gli operatori droni del Distaccamento di Frontiera di Cernihiv hanno colpito equipaggiamenti mimetizzati, veicoli e una mitragliatrice DShK di grosso calibro. Intanto la pace, che per Volodymyr Zelensky è sempre più vicina anche grazie al supporto dell’Europa, di fatto non c’è. Sebbene si stia lavorando su più fronti – con gli Stati Uniti in prima linea – e lo stesso premier indiano Narendra Modi abbia ribadito al suo visitatore russo che “l’India non è neutrale, è dalla parte della pace”.

Guerra in Ucraina – La diretta di oggi 5 dicembre Inizio diretta: 05/12/25 10:00 Fine diretta: 23/12/25 00:00