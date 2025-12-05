Ucraina, Macron in Cina: "Unità tra Usa e Paesi europei è essenziale"

Nell’ultimo giorno della sua visita in Cina, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver discusso con il presidente Xi Jinping della necessità di una “pace forte e duratura” in Ucraina e ha delineato la visione dell’Europa per porre fine al conflitto. Parlando ai media al termine di una visita all’Università del Sichuan a Chengdu, Macron ha affermato che la Cina e il Brasile stanno continuando a lavorare su un gruppo di “Amici della pace” e ha sottolineato che gli stretti legami della Cina con la Russia rendono i colloqui particolarmente importanti.

Ha affermato che Xi ha mostrato la volontà di sostenere la stabilità e di prendere in considerazione le argomentazioni europee a favore di garanzie di sicurezza che impediscano futuri attacchi all’Ucraina. Macron ha anche sottolineato la necessità di unità tra Europa e Stati Uniti, affermando che entrambe le parti devono collaborare sulle sanzioni, sul congelamento dei beni russi e sugli impegni di sicurezza a lungo termine. Ha affermato che la Francia, gli Stati Uniti e altri alleati stanno coordinando strettamente le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, compresi i piani per ricostruire il suo esercito e fornire forze di rassicurazione. Macron ha aggiunto che una pace duratura richiederà sforzi congiunti da parte di europei, americani e altri partner, tra cui Canada, Australia e Giappone.