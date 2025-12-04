Cina, Macron a Pechino vede Xi Jinping per parlare di commercio e guerra russo-ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto giovedì il presidente francese Emmanuel Macron nella Grande Sala del Popolo. Macron è arrivato a Pechino mercoledì sera e dovrebbe parlare di crisi commerciale e globale durante la sua visita di tre giorni. Macron intende promuovere la cooperazione in materia economica e commerciale. Vuole anche convincere Pechino a fare pressione sulla Russia per un cessate il fuoco con l’Ucraina. La Francia spera di attrarre maggiori investimenti cinesi e facilitare l’accesso al mercato per le esportazioni francesi. Si prevede che i funzionari di entrambe le nazioni firmeranno accordi nei settori energetico, alimentare e aeronautico. Si recheranno anche a Chengdu, nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan, dove Macron e Xi avranno colloqui a Dujiangyan, uno dei sistemi di irrigazione più antichi del mondo.