Roma, blitz dei carabinieri contro il clan Senese: i militari in azione

I carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di reparti speciali e specializzati dell’Arma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per 14 persone, accusate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell’associazione di tipo mafioso nota come ‘clan Senese‘, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da una più ampia attività investigativa avviata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, dietro il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma.