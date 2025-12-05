Roma, colpo al clan Senese: 14 arresti per droga, armi ed estorsione

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 14 persone, accusate (a vario titolo) dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del clan Senese.

Le indagini

Il provvedimento scaturisce da una più ampia attività investigativa avviata dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, dietro il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della procura capitolina che ha raccolto elementi indiziari su: due tentati omicidi, attività di spaccio di stupefacenti e un tentativo di sequestro di persona.

Le forze dell’ordine hanno puntato l’attenzione anche su una tentata estorsione nei confronti di un gioielliere della Capitale – su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli – da parte di un malvivente romano che lasciava falsamente intendere di essere un emissario della famiglia Senese. Questo ha determinato la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta “risarcitoria”. Le perquisizioni sono tuttora in corso.