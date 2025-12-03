Ucraina, Rubio: "In colloqui fra Usa e Russia fatti alcuni progressi"

Nel corso dei colloqui fra Usa e Russia a in merito alla guerra in Ucraina sono stati fatti “alcuni progressi“. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Fox News. “Quello che abbiamo cercato di fare è capire cosa gli ucraini possono accettare per garantire loro sicurezza per il futuro, in modo da non essere mai più attaccati – ha spiegato Rubio – questo permetterebbe loro non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come Paese”. Questo è ciò che stiamo cercando di ottenere qui. Quindi, cosa può accettare l’Ucraina, date tutte le dinamiche che ho appena descritto, e cosa accetterà la Russia?, conclude il capo della diplomazia di Washington.