Ucraina, due proposte Ue per gli aiuti a Kiev: prestito dal bilancio o dagli asset russi – La diretta

È stallo tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin (con delegazione al seguito) senza però arrivare a un accordo di pace. Washington ha rassicurato affermando che sono stati fatti alcuni progressi mentre il Cremlino ha ribadito che i colloqui proseguiranno e che Putin non ha respinto il progetto redatto dall’amministrazione repubblicana. Intanto, secondo i media, sarebbe saltato il summit a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la delegazione americana.

L'Ucraina tra guerra e accordi di pace – La diretta di oggi 3 dicembre Inizio diretta: 03/12/25 07:00 Fine diretta: 03/12/25 23:00