Ucraina, due proposte Ue per gli aiuti a Kiev: prestito dal bilancio o dagli asset russi – La diretta

È stallo tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin (con delegazione al seguito) senza però arrivare a un accordo di pace. Washington ha rassicurato affermando che sono stati fatti alcuni progressi mentre il Cremlino ha ribadito che i colloqui proseguiranno e che Putin non ha respinto il progetto redatto dall’amministrazione repubblicana. Intanto, secondo i media, sarebbe saltato il summit a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la delegazione americana.
“Penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, però circoscriverei le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone a quello di cui stava parlando perché stava parlando di cybersicurezza”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa in Bahrein. “Io l’ho letta nel senso di dire: ‘la Nato è un’organizzazione difensiva, come poi stamattina è stato ribadito nuovamente, chiaramente oltre a difenderci dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione parlando di cybersicurezza. Quindi comunque bisogna fare attenzione anche a come si leggono delle parole che in ogni caso bisogna essere molto attenti a pronunciare, mettiamola così”.
Dal vicesegretario di Stato Usa “non abbiamo un aggiornamento dettagliato dello stato dell’arte” dei negoziati. “Sappiamo qual è la situazione, sentirò nel pomeriggio Marco Rubio. Vedremo qual è il punto della situazione. Bisogna aspettare le risposte ucraine e le risposte russe per vedere quale può essere il punto di incontro. Noi continuiamo a spingere perché si possa arrivare a questo accordo, lo facciamo con gli ucraini, parlando con gli americani. Vedremo cosa si potrà fare. accelerando i tempi perché la guerra che provoca migliaia di morti ogni settimana deve comunque terminare”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della ministeriale Esteri alla Nato.
L’adesione dell’Ucraina alla Nato è una questione chiave per la risoluzione del conflitto e se ne è discusso nell’incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e i rappresentanti Usa, cioè Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Si tratta di una delle questioni chiave, è stata discussa”, ha detto ai giornalisti in risposta a una domanda al riguardo. Ushakov tuttavia non ha rivelato i dettagli della discussione. “I negoziati si sono svolti a porte chiuse e abbiamo concordato che né noi né gli americani avremmo commentato in modo specifico cosa e come i due rappresentanti americani e il nostro presidente abbiano discusso”, ha dichiarato.
“Abbiamo ascoltato molto attentamente le preoccupazioni del Belgio e le abbiamo prese in considerazione quasi tutte nella nostra proposta sui prestiti di riparazione, che è oggi sul tavolo. Abbiamo messo in atto misure di salvaguardia molto forti per proteggere gli Stati membri e ridurre il più possibile i rischi, ad esempio per garantire che un risarcimento illegittimo concesso al di fuori dell’Unione non possa essere applicato al suo interno”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa di presentazione delle proposte per finanziare le esigenze dell’Ucraina.
“E, cosa molto importante, abbiamo creato un meccanismo di solidarietà molto forte in cui, alla fine, l’Unione può intervenire, perché vogliamo essere assolutamente certi per tutti i nostri Stati membri, e in particolare anche per il Belgio, che una cosa è certa: condivideremo l’onere in modo equo, come è tipico dell’Europa”, aggiunge.
“Il FMI stima che l’Ucraina avrà bisogno di 135 miliardi di euro per i prossimi due anni, ovvero il 2026 e il 2027. Questo è necessario per mantenere lo Stato e i servizi di base in funzione sul fronte civile, ma anche per continuare a sostenere la coraggiosa resistenza Ucraina sul campo di battaglia, in modo che sul fronte militare, fin dall’inizio, l’Ucraina possa contare sul fatto che l’Europa rimarrà il partner più forte e costante”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa di presentazione delle proposte per finanziare le esigenze dell’Ucraina.
“Sappiamo tutti che non potremo mai eguagliare il sacrificio del popolo ucraino, ma ciò che possiamo eguagliare è la sua resistenza, la sua determinazione, la sua tenacia, e possiamo fornirgli i mezzi per difendersi e guidare i negoziati di pace da una posizione di forza, e poiché la pressione è l’unico linguaggio a cui il Cremlino risponde, possiamo anche aumentarla. Dobbiamo aumentare i costi della guerra per l’aggressione di Putin, e la proposta odierna ci fornisce i mezzi per farlo”, rimarca.
“Pertanto, oggi stiamo inviando un segnale molto forte al popolo ucraino: siamo pronti a lungo termine per fornirgli i mezzi per difendersi e, cosa ancora più importante, i mezzi per guidare i negoziati di pace da una posizione di forza”, aggiunge. “E il messaggio alla Russia è che il prestito di riparazione, o il prestito dell’UE, una delle due soluzioni, sta aumentando il costo della guerra per la Russia e invita la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati per trovare finalmente la pace”, conclude.
La Commissione europea ha presentato due soluzioni per sostenere il fabbisogno finanziario dell’Ucraina: un prestito UE, che si baserebbe sul bilancio UE (“headroom”), e un prestito di riparazione, che autorizzerebbe la Commissione a contrarre prestiti di liquidità da istituzioni finanziarie UE che detengono attività immobilizzate della Banca centrale russa. Queste due soluzioni sono supportate da un insieme completo di cinque proposte legislative.
Queste proposte istituiscono una serie di garanzie per proteggere gli Stati membri e le istituzioni finanziarie da possibili misure di ritorsione all’interno della Russia e da espropriazioni illegittime all’esterno della Russia, in particolare nelle giurisdizioni amiche della Russia. Per coprire qualsiasi rischio residuo, il pacchetto include un forte meccanismo di solidarietà sostenuto da garanzie nazionali bilaterali o dal bilancio UE.
Pur rispettando pienamente il diritto europeo e internazionale, le proposte mantengono anche l’integrità del mercato finanziario dell’Unione e lo status dell’euro come valuta globale. Il pacchetto comprende:- una proposta di regolamento per istituire un prestito di riparazione; – una proposta per vietare qualsiasi trasferimento di attività immobilizzate della Banca Centrale Russa alla Russia; – due proposte che istituiscono importanti garanzie per il prestito di riparazione, volte a proteggere gli Stati membri dell’UE e le istituzioni finanziarie da possibili misure di ritorsione. Le due proposte congiunte di modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio saranno rese pubbliche una volta che il Consiglio avrà preso posizione al riguardo, secondo le procedure applicabili.
Saranno integrate da una proposta parallela di decisione del Consiglio presentata da Kaja Kallas, Alta Rappresentante per gli Affari Esteri; – una proposta di modifica dell’attuale quadro finanziario pluriennale per consentire l’utilizzo del bilancio dell’UE per sostenere un prestito all’Ucraina, che potrebbe servire a entrambe le soluzioni proposte.
“Poiché la Russia continua a non mostrare alcun segno di volontà di impegnarsi per una pace giusta e sostenibile, la pressione sulle risorse dell’Ucraina continua a crescere, rendendo il sostegno costante dell’UE ancora più vitale – scrive l’Esecutivo Ue in una nota -. Le proposte si basano sulle opzioni presentate dalla Presidente von der Leyen il 17 novembre 2025, a seguito dell’invito del Consiglio europeo alla Commissione a presentare opzioni per il sostegno finanziario all’Ucraina e di ulteriori discussioni con gli Stati membri”.
“Un conto è difendere l’Ucraina, altra cosa è alimentare una guerra: su armi a lungo raggio siamo contrari”. Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, a Ping Pong, Rai Radio1. Rispondendo alla domanda sul rinvio del decreto per gli aiuti militari, Romeo ha aggiunto: “In questa fase serve un provvedimento che guardi alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina nell’ambito del piano di pace degli Stati Uniti. Una semplice proroga rischia di non essere allineata al percorso negoziale”.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto che il capo negoziatore Rustem Umerov “ha riferito dei preparativi per gli incontri di oggi a Bruxelles con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei”.
“Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina sarà accompagnato a questi incontri dal Capo di Stato Maggiore Andrii Hnatov. Questa è la nostra continua coordinazione con i partner, e garantiamo che il processo negoziale sia pienamente attivo”, ha aggiunto Zelensky spiegando che “i rappresentanti ucraini informeranno i loro colleghi in Europa su ciò che è noto dopo i contatti di ieri da parte americana a Mosca, e discuteranno anche della componente europea dell’architettura di sicurezza necessaria”. “Dopo Bruxelles, Rustem Umerov e Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati del Presidente Trump negli Stati Uniti”.
L’affermazione secondo cui il presidente russo Vladimir Putin avrebbe respinto il piano di pace degli Stati Uniti per l’Ucraina “è errata”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass. “Come detto ieri, alcune cose sono state accettate, altre sono state segnalate come inaccettabili. Si tratta di un normale processo di lavoro, una ricerca di compromesso”, ha aggiunto.
L’incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la delegazione americana, composta dall’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e dal genero del presidente Jared Kushner sarebbe saltato. E’ quanto scrive il Kiev Post citando alcune fonti informate. Il presidente Zelensky starebbe facendo ritorno in Ucraina. Witkoff e Kushner ieri sono stati al Cremlino dove hanno tenuto un lungo vertice con il presidente russo Vladimir Putin.
“Il dodicesimo pacchetto (di armi) è già stato approvato”. Se la Lega frena? “No, vedremo. Il Consiglio del Ministri deciderà prima della fine dell’anno. Non vedo problemi gravi da questo punto di vista”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al suo arrivo alla ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles.
Se acquisteremo armi Usa nell’ambito del programma PURL? “Vedremo, ancora è prematuro – aggiunge -. Intanto noi abbiamo mandato il nostro dodicesimo pacchetto , poi si vedrà per il successivo come muoverci. Valuteremo, parleremo, vediamo cosa sarà conveniente per l’Ucraina. Speriamo intanto che non servano più armi nei prossimi mesi. Se si raggiunge un accordo, se viene cessato il fuoco, le armi serviranno più, servirà fare altro – rimarca -. Penso alla sicurezza da garantire all’Ucraina, modello articolo 5 della Nato, che è una proposta italiana e con una presenza americana che possa anche garantire la difesa aerea. Questo è l’altro aspetto importante. Noi faremo la nostra parte, come sempre, anche oggi e anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.
“Parleremo con gli Stati Uniti. Oggi sentirò il Segretario di Stato Marco Rubio. L’unità transatlantica è fondamentale, l’unità dell’Occidente è il presupposto per costruire la pace e costruire stabilità. Parlerò della situazione in Oriente, Sud America, ci sono tanti argomenti di cui parlare. Parleremo dell’Ucraina, è ovvio”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al suo arrivo alla ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles.
“Noi sosteniamo l’azione americana per costruire la pace sia in Medio Oriente sia in Ucraina. L’obiettivo è quello. Si stanno facendo piccoli passi in avanti e questo è un fatto positivo. Poi naturalmente bisognerà capire gli ucraini come intendono muoversi per quanto riguarda le questioni territoriali. Noi intanto continuiamo ad aiutarli finché non ci sarà la pace. Abbiamo inviato il dodicesimo pacchetto di aiuto immunitario, sono le sanzioni, si sta discutendo sui beni congelati”, rimarca.
Il consigliere presidenziale russo per la politica estera Yuri Ushakov ha affermato che c’è ancora molto lavoro da fare per risolvere il conflitto in Ucraina, ma le parti non sono lontane dal raggiungere un risultato. “C’è ancora molto lavoro da fare, sia a Washington che a Mosca. I contatti continueranno a questa condizione”, ha dichiarato.
Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in un attacco russo effettuato nella notte sulla città di Ternivka, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto su Telegram Vladislav Gaivanenko capo dell’amministrazione militare regionale. “Due uomini di 43 e 50 anni sono stati uccisi – ha affermato – altre tre persone rimaste ferite, tutte ricoverate in ospedale. Un uomo e una donna di 65 anni sono in condizioni serie. Un ragazzo di 18 anni è in condizioni moderate”.