Ucraina, Putin: "Se l'Europa vuole la guerra noi siamo pronti"

(LaPresse) La Russia non ha mai avuto intenzione, e non ha intenzione, di entrare in guerra con l’Europa, tuttavia, se l’Europa dovesse improvvisamente scatenare una guerra, la Russia sarebbe pronta “subito”. Lo ha affermato il presidente della Russia Vladimir Putin, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Non combatteremo l’Europa, l’ho detto cento volte”, ha affermato, “ma se all’improvviso l’Europa volesse combattere contro di noi e iniziasse a farlo, saremmo pronti fin da subito. Non ci sono dubbi”. “L’Europa sta ostacolando il processo di pace di Trump, è a questo che mirano tutte le sue proposte” ha infine aggiunto il leader di Mosca.