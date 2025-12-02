Ucraina, Bce rifiuta sostegno a prestito di 140 miliardi a Kiev basato su asset russi congelati – La diretta

Proseguono i tentativi di negoziato per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è decollato per Mosca, dove incontrerà nel pomeriggio il presidente russo Vladimir Putin. Mentre intanto in Europa fanno rumore le parole del presidente del comitato militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone, secondo cui l’Alleanza sta valutando un “attacco preventivo” di risposta alle azioni russe di guerra ibrida, ieri il presidente ucraino Zelensky è stato all’Eliseo dal capo di Stato francese Emmanuel Macron, il quale poi ha sottolineato in una chiamata a Trump l’importanza delle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di cessate il fuoco.
Dovrebbe approdare nella riunione del Consiglio dei ministri in programma per giovedì, secondo quanto si apprende, il decreto legge per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Il testo, infatti, figura all’ordine del giorno della riunione preparatoria in agenda per mercoledì pomeriggio alle 16. All’odg del pre-Consiglio, tra le altre cose, le relazioni sulla partecipazione al processo normativo dell’Unione europea; un disegno di legge per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024; un disegno di legge di delega al governo per l’adozione del codice dell’edilizia e delle costruzioni; uno schema di decreto legislativo contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato nella notte in Irlanda con la moglie, Olena Zelenska. Ad accoglierli il premier irlandese Micheál Martin, che ha pubblicato sul suo account X un video dell’arrivo. “È un onore dare il benvenuto in Irlanda al presidente Zelensky e alla first lady. Il nostro sostegno al popolo ucraino nella difesa della libertà e della democrazia rimane incrollabile“, recita il post.
Per Zelensky si tratta della prima visita ufficiale in Irlanda. Oltre che un incontro con il Taoiseach, cioè con il premier irlandese, è in programma che il presidente ucraino faccia visita alla nuova presidente Catherine Connolly e tenga un discorso alle Camere del Parlamento, l’Oireachtas, riunite in seduta congiunta. Il discorso è atteso intorno alle 15 ora locale, le 16 in Italia.
La Banca centrale europea (Bce) ha rifiutato di fornire una garanzia per un prestito di 140 miliardi di euro destinato all’Ucraina e basato sugli asset russi immobilizzati, secondo quanto riportato dal Financial Times. Francoforte ha concluso che la proposta avanzata dalla Commissione europea violerebbe il mandato della Bce, riferisce il quotidiano britannico citando fonti ufficiali. I funzionari di Bruxelles avevano chiesto alla Bce se potesse agire come prestatore di ultima istanza per Euroclear Bank – la controllata operativa del depositario centrale belga – per evitare un’eventuale crisi di liquidità, hanno spiegato persone informate al FT. La Bce ha risposto che ciò non è possibile. Il giornale cita anche un’analisi interna della Bce, secondo cui l’iniziativa della Commissione sarebbe equiparabile a un finanziamento diretto ai governi. In tale scenario, infatti, la banca centrale finirebbe per coprire le obbligazioni finanziarie degli Stati membri dell’Ue, una pratica vietata dai trattati europei perché rischia di alimentare l’inflazione e minare la credibilità dell’istituzione. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha avvertito che la reazione di Mosca sarebbe “molto dura e dolorosa” qualora i Paesi dell’Ue utilizzassero i beni russi congelati per finanziare un “prestito di riparazione” a favore dell’Ucraina.
“I russi sono ormai stanchi della guerra. Nessuno crede più alla vittoria, anche le élite sono state colpite”. Lo dice in una intervista al Corriere la politologa russa Ekaterina Schulmann, dal 2022 in esilio in Germania. “Nulla è scontato, siamo in uno scenario dagli esiti incerti – afferma – A gennaio si raggiungerà il numero impresso nella mente di tutti coloro che hanno frequentato una scuola sovietica o russa: 1.418 giorni, la durata della Grande Guerra Patriottica contro la Germania. Ma allora, circa due anni dopo l’inizio, era già chiaro chi stesse vincendo”. Mentre adesso, sottolinea, “forse è dalla metà del 2023, con la presa di Bakhmut che questa guerra non ha più avuto vere svolte. In questo periodo i cittadini e la classe dirigente russa hanno attraversato varie fasi. La prima è stata lo choc. L’invasione è stata una sorpresa totale per tutti, anche per le élite. C’era chi credeva che avremmo preso Kiev in tre giorni, chi temeva una catastrofe quando l’Occidente si è mobilitato e furono imposte le sanzioni“.
“Da comandante di due guerre, posso dire che nessuno conosce il costo di un conflitto e ne vuole la fine più di coloro che vi sono stati coinvolti. La chiave è concluderla in modo duraturo, giusto e ragionevole“. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera David Petraeus, già comandante delle forze multinazionali in Iraq e in Afghanistan ed ex direttore della Cia. “È difficile dire” se i negoziati stanno avvicinando l’Ucraina alla pace “perché ci sono cose che non sappiamo e molto dipende dalla disponibilità della Russia a fare concessioni“, ha detto, aggiungendo: “Abbiamo poca contezza di quello che i russi sono pronti ad accettare: finora le loro richieste sono state massimaliste incluso sostituire Zelensky con una figura pro-russa e una forte demilitarizzazione dell’Ucraina”. Ha poi affermato: “Speravo che ci potessero essere due serie di azioni da parte del mondo occidentale per l’aiutare l’Ucraina a fare ancora meglio sul fronte e nella difesa dello spazio aereo. Innanzitutto se l’Europa finalmente accettasse di usare i 200-250 miliardi di dollari delle riserve russe congelate nelle banche europee, in particolare in Belgio come collaterali per emettere bond garantiti di Euroclear, il denaro potrebbe essere dato all’Ucraina per acquistare sistemi di armi e munizioni che non possono produrre da soli (come quelle per la difesa dai missili balistici) ma anche per raddoppiare la produzione di droni da 3,5 milioni a 7 milioni l’anno. E potrebbero superare i loro problemi economici per due-tre anni”.
Un aereo che si ritiene trasporti l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steven Witkoff ha lasciato lo spazio aereo statunitense e si è diretto verso la Russia. Lo ha riferito alla Tass una fonte del controllo del traffico aereo. “L’aereo ha appena lasciato lo spazio aereo statunitense, diretto in Europa e poi in Russia“, ha dichiarato la fonte all’agenzia. Ha aggiunto che l’aereo è decollato da un aeroporto della Florida intorno alle 4 ora di Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà Witkoff nella giornata di oggi. Il tema principale sarà la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte degli Stati Uniti in merito. Come precedentemente riportato dal portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, l’incontro avrà luogo nel pomeriggio.
“L’Ucraina ha finalmente istituzioni capaci di arrivare a chiunque, senza riguardo per il ruolo. Il messaggio è chiaro: nessuno è intoccabile. Per il mio Paese è uno sviluppo positivo”. Lo dice in una intervista a Repubblica l’ex ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba in merito alle inchieste per corruzione in Ucraina. Mettere Rustem Umerov a capo dei negoziatori per il cessate il fuoco al posto di Andrij Yermak, l’ex braccio destro di Zelensky dimessosi proprio a causa dello scandalo corruzione, per Kuleba non è stato un controsenso: “è stato interrogato dagli uffici anti-corruzione e loro stessi hanno detto che è solo un testimone, non indagato”. In merito alla posizione degli Stati Uniti sull’anticipare il voto in Ucraina, Kuleba sottolinea che a differenza del passato, quando, dal suo punto di vista, “l’interesse degli ucraini per le elezioni era prossimo allo zero“, ora “la situazione si è ribaltata, il popolo percepisce che il Paese ha bisogno di un reset. Se ci sarà la tregua si andrà subito al voto”. In merito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, evidenzia che “se anche non venisse rieletto avrà comunque un futuro. Che piaccia o no, è una figura di statura storica e non è necessario occupare una carica per far valere la propria voce”.
“Dal punto di vista del diritto internazionale l’attacco preventivo è legittimo se ci sono segnali concreti di un’aggressione imminente. Quanto all’essere ‘pro-attivi’, credo si riferisca alle due strategie tipiche della deterrenza. La prima è la ‘deterrenza della punizione’: quando si fa capire all’avversario che se attacca, uno è in grado di colpirlo in modo tale da fargli male. Poi c’è la ‘deterrenza della negazione’: si segnala all’avversario che non può rischiare di fare determinate scelte”. Lo dice in una intervista a Repubblica Carlo Masala, politologo all’Università della Bundeswehr di Monaco, in merito alle parole dell’ammiraglio Cavo Dragone su un ‘attacco preventivo’ della Nato in risposta alla guerra ibrida russa. Per Masala, “se ci hackerano o attaccano dei cavi sottomarini noi rispondiamo con le stesse mosse. Finora non è accaduto: siamo molto reattivi ma le nostre azioni sono contenute: non vogliamo dare alla Russia un motivo per fare peggio. E poi ci sono Paesi Nato che vorrebbero reagire in modo più aggressivo, altri no”, ha affermato.
Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 45 droni ucraini in diverse regioni durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. “Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 45 droni ucraini ad ala fissa: 14 nella regione di Bryansk, 8 nel territorio di Krasnodar, 6 nella Repubblica di Crimea, 5 nella regione di Volgograd, 4 nella Repubblica Cecena, 2 nella regione di Rostov, 1 nella regione di Orël, 1 nella regione di Lipetsk, 1 nella regione di Tver e 3 sul Mar Nero”, ha riferito il dipartimento militare.