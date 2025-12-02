Il Papa in Libano visita ospedale psichiatrico: la calorosa accoglienza al Pontefice

Papa Leone XIV ha incoraggiato il popolo libanese a ricordare i più vulnerabili tra loro nel corso della sua visita in Libano, seconda tappa del suo primo viaggio apostolico all’estero. Leone ha fatto una visita emozionante in un ospedale che si prende cura principalmente di persone con problemi psicologici. La madre superiora della congregazione che gestisce l’ospedale, Madre Marie Makhlouf, ha detto al Papa che il suo ospedale si prende cura delle “anime dimenticate, oppresse dalla loro solitudine”. Nel suo discorso ai pazienti e al personale dell’ospedale De La Croix, il Papa ha affermato che la struttura rappresenta un monito per tutta l’umanità. “Non possiamo dimenticare coloro che sono più fragili”, ha detto Leone XIV alla folla in francese. Leone è all’ultimo giorno della sua visita in Libano, il suo primo viaggio all’estero come papa.