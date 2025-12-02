Gaza, esplosioni nella Striscia nonostante il cessate il fuoco

Almeno due esplosioni hanno illuminato il cielo notturno sulla Striscia di Gaza lunedì sera, anche se nell’enclave palestinese resta in vigore il fragile cessate il fuoco. Non è chiaro cosa abbia causato le esplosioni, ma Israele ha effettuato attacchi in risposta a quelle che ha definito violazioni della tregua. Sia Israele che Hamas si sono accusati a vicenda di aver violato l’accordo. Il Ministero della Sanità di Gaza afferma che il bilancio delle vittime palestinesi ha superato i 70.000 da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre 2023. Il bilancio ha continuato a salire dopo l’entrata in vigore dell’ultimo cessate il fuoco il 10 ottobre.