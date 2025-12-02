Beirut, Papa Leone prega sul luogo dell'esplosione del 2020

Papa Leone XIV in viaggio in Libano ha pregato a Beirut sul luogo dell’esplosione mortale del porto del 2020, diventata un simbolo di disfunzione e impunità ufficiale, e ha chiesto che prevalesse la giustizia, mentre offriva parole di consolazione al popolo libanese nell’ultimo giorno del suo primo viaggio all’estero. I parenti di alcune delle 218 persone uccise dall’esplosione hanno mostrato le foto dei loro cari mentre Leone arrivava sul luogo. L’incontro emozionante ha avuto luogo accanto al guscio dell’ultimo silo di grano in piedi nel sito distrutto dall’esplosione del 4 agosto 2020 e alle pile di auto bruciate bruciate nella sua scia. L’esplosione ha causato danni per miliardi di dollari poiché centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose in un magazzino portuale. Cinque anni dopo, le famiglie delle persone uccise stanno ancora cercando giustizia.