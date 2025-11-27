Natalità, Mattarella: “Giovani messi in condizione di essere in ritardo”

“Entra qui un’altra contraddizione. In una società centrata sulla velocità, sul tempo reale, i giovani – e non per loro responsabilità – vengono messi in condizione di rischiare di essere in costante ritardo. Ma non è loro responsabilità. Il ritardo nel trovare un’occupazione stabile. Il ritardo nel rendersi autonomi dalle famiglie di origine. Il ritardo nell’avere accesso alla propria abitazione. Il ritardo nel mettere su famiglia. Il ritardo anche nell’avere figli”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo agli ‘Stati generali della natalità’, in corso a Roma.