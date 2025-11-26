Torino, si fingevano tecnici del gas per derubare anziani: due arresti

Sono gravemente indiziati di aver commesso, fra il marzo 2024 e il marzo 2025, otto furti aggravati in abitazione in danno di persone anziane nei comuni di Grugliasco, Pinerolo, Vinovo e Rivoli, in provincia di Torino. La Polizia di Stato di Torino ha arrestato due persone, un trentaseienne e un quarantunenne, entrambi appartenenti a nuclei familiari di etnia sinti dimoranti in provincia di Torino. Il modus operandi era sempre lo stesso: finti tecnici dell’impianto di riscaldamento, asserendo di dover effettuare un controllo sui termosifoni o sulle tubazioni dell’acqua, riuscivano ad accedere all’interno delle abitazioni degli anziani, depredandoli dei loro averi. Il valore dei beni sottratti, tra gioielli e contanti, è superiore ai 50 mila euro.