Papa Leone XIV: “Accompagnatemi con la preghiera per viaggio in Turchia e Libano”

“Domani (giovedì) mi recherò in Turchia e poi in Libano per visitare i popoli amati di quei paesi ricchi di storia e spiritualità. Sarà anche un’occasione per commemorare il 1700° anniversario del primo Concilio ecumenico celebrato a Nicea e per incontrare la comunità cattolica, i nostri fratelli cristiani e quelli di altre religioni. Vi invito ad accompagnarmi con le vostre preghiere“. Lo ha detto Papa Leone XIV nell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro in vista del suo primo viaggio apostolico.