Milano, spara a buttafuori in un locale a Lainate: il video dell'aggressione

I carabinieri di Rho, in provincia di Milano, hanno arrestato un 33enne pluripregiudicato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Il 33enne, lo scorso settembre, avrebbe esploso sette colpi di arma da fuoco contro un buttafuori di un locale notturno nei pressi della stazione di Lainate. Il buttafuori era riuscito a salvarsi reagendo. Il gesto era avvenuto al culmine di un diverbio con il 33enne che non voleva lasciare il locale. In particolare il 33enne, dopo essersi allontanato, è tornato nel locale e ha esploso i colpi di pistola. Nel corso dell’attività è stata svolta la perquisizione domiciliare nell’abitazione del 33enne dove sono stati ritrovati uno jammer, una cartuccia cal. 7,62, diversi smartphone e schede sim, contanti pari a 10mila 450 euro e un macchinario conta soldi. Al termine dell’operazione l’uomo è stato condotto nel carcere di San Vittore di Milano.