25 novembre, Schlein: "Auspico dialogo con governo su educazione sesso-affettiva"

“Per noi la prevenzione parte dalle scuole, da una grande sfida culturale che deve coinvolgere tutto il Paese”. Così la segretaria del PD Elly Schlein, parlando di contrasto alla violenza di genere in occasione di una conferenza stampa al Nazareno. “Quando diciamo che parte dalle scuole – insiste Schlein – intendiamo che l’Italia è uno dei sette paesi dove non è ancora obbligatoria l’educazione sessuale e affettiva in tutti i cicli scolastici”, chiarendo invece che “noi vorremmo renderla obbligatoria” e che si augura di poter “anche su questo terreno trovare dialogo con la maggioranza che governa”. “Riteniamo sia un passo essenziale per distruggere quei pregiudizi e quegli stereotipi sessisti che purtroppo sono quelli che armano le violenze e danno l’idea sbagliata e criminale che vi sia un diritto al possesso sul corpo, sul tempo e sulla libertà delle donne”, condanna la segretaria del PD prima di concludere: “La libertà delle donne è una misura della nostra democrazia e per questi obiettivi continueremo a batterci con grande convinzione”.