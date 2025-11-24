Ue, Meloni in Angola per vertice con Ua: l'accoglienza in aeroporto

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova in Angola per partecipare al VII Vertice dell’Unione europea-Unione africana. La premier dopo aver lasciato Johannesburg, sede del G20, è arrivata nella notte all’aeroporto internazionale ‘4 de Fevereiro’ di Luanda. Meloni e la delegazione italiana sono stati accolti all’aeroporto da un ministro del governo dell’Angola, dal Governatore di Luanda, e dall’ambasciatore d’Italia in Angola, Marco Ricci. Questa mattina, prima dell’avvio dei lavori del vertice Ue-Ua, è in programma una riunione speciale convocata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per fare il punto sul dossier Ucraina alla presenza dei leader dell’Unione.