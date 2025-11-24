Ucraina, Zelensky sui colloqui di pace: "La delegazione Usa ci sta ascoltando"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera per raggiungere la pace in Ucraina sono stati “sostanziali” e che il team del presidente americano Donald Trump “sta ascoltando le preoccupazioni dell’Ucraina”. Zelensky e i funzionari non hanno fornito dettagli mentre discutevano la proposta americana per raggiungere la pace, nonostante le preoccupazioni di molti alleati europei di Washington che il piano fosse troppo conciliante nei confronti di Mosca. In precedenza, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva descritto la prima sessione dei colloqui come “probabilmente l’incontro più produttivo e significativo” da quando il presidente Donald Trump è tornato in carica a gennaio.