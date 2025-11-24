Regionali Campania, Donzelli: "Risultato non ci soddisfa. Qualcosa si poteva fare meglio"

“Sicuramente non siamo soddisfatti del risultato in Campania perché volevamo vincere ma non c’è stata questa avanzata del centrosinistra visto che rispetto alle scorse elezioni è passato dall’80 al 60%” così il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli nella sede di FdI a Roma. “Sicuramente quando si perdono le elezioni qualcosa si poteva fare meglio”, prosegue Donzelli. “Ma è anche vero che in Campania si partiva da uno svantaggio pesante per altro contro due forze politiche che sono state in contrapposizione fino a pochi minuti prima. Ovviamente facciamo in bocca al lupo a chi ha vinto ma siamo curiosi di vedere quanto riuscirà a tenere quella maggioranza. Non sappiamo se Fico e De Luca riusciranno a convivere. Noi faremo opposizione”