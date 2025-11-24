Ornella Vanoni, l'arrivo della salma per la riapertura della camera ardente a Milano

Ornella Vanoni è tornata questa mattina al Piccolo Teatro di Milano dove dalle 10 è stata riaperta la camera ardente per permettere ai tanti fan già in coda sotto la pioggia di rendere l’ultimo saluto alla cantante. Ieri sera la salma era stata spostata per permettere al teatro di mandare in scena lo spettacolo già programmato in quanto: “La morte di Ornella è arrivata inaspettata e lei non avrebbe voluto interrompere la programmazione”, come è stato spiegato dallo staff. Alle 14.45 nella chiesa di San Marco si terrà il rito funebre alla presenza del sindaco, Beppe Sala e di autorità cittadine.