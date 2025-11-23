Ornella Vanoni, oggi la camera ardente al Piccolo di Milano – la diretta

Il feretro di Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni, è arrivato al Piccolo Teatro per la camera ardente, ad accoglierla il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. La gente in coda ha accolto l’arrivo del carro funebre con un lungo applauso.

Ornella Vanoni, la camera ardente Inizio diretta: 23/11/25 10:43 Fine diretta: 23/11/25 20:00