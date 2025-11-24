Ornella Vanoni, Caterina Caselli: “Se ne va un’interprete immensa”

“Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono commossa perché è una voce che lascia la traccia dentro di te”. Così Caterina Caselli uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni, accompagnata dall’assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi. “Lascia un lascito per chi l’ha conosciuta, fonte di ispirazione per chi ama l’arte. Abbiamo lavorato insieme e ho avuto modo di conoscerla”, ha proseguito l’artista, raccontando il legame professionale e umano con la cantante. “Era una donna libera, lo è sempre stata, molto coraggiosa, e non aveva timore di cambiare. Era molto interessata e curiosa a sperimentare, però sapeva scegliere. Qualsiasi cosa che lei sceglieva comunque era qualcosa che aveva a che fare con l’arte e con la bellezza”, ha concluso. Ornella Vanoni è morta venerdì a 91 anni. Oggi alle 15 i funerali.