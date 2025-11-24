Funerali Ornella Vanoni, chiusa la camera ardente – La diretta

La bara color noce di Ornella Vanoni è tornata questa mattina al Piccolo Teatro di Milano per permettere ai tanti fan di rendere l’ultimo saluto alla cantante, morta venerdì scorso all’età di 91 anni. La camera ardente, allestita nella Sala Grassi, rimarrà aperta fino alle 13 e poco dopo, alle 14.45, si terranno i funerali nella chiesa di San Marco a Brera. Sono migliaia le persone che, tra ieri e oggi, sono accorse per omaggiare l’icona della musica italiana, dai semplici cittadini ai personaggi del mondo dello spettacolo come Gino Paoli e Paolo Rossi.
“A gennaio la vidi casualmente all’Hotel Parco dei Principi di Roma e mi inchinai come se avessi avuto davanti una Regina. Ornella Vanoni è stata un’artista irripetibile, straordinaria, immensa. Anche come donna è stata carismatica, socialista, libertaria. Spero che il sindaco Beppe Sala raccolga ciò che lei desiderava. Milano le intitoli un Parco come è successo a Montanelli. Abbiamo perso un personaggio di cultura straordinario, non una semplice cantante”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.
“Non ho veramente parole. Una grande maestra di libertà per tutte le ragazze e le donne e non solo”. Così Serena Dandini uscendo dalla camera ardente di Ornella Vanoni.
“I nostri incontri sono stati Sicuramente molto meno intensi e frequenti temporalmente di quanto avrei auspicato, però lei era parte della mia vita prima di incontrarla. Sono stati incontri di calore, di verità, di coraggio, di audacia, era sempre sopra la riga che costruiva lei e mi dispiace di averla vista meno di quanto avrei voluto”. A dirlo è Geppi Cucciari uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio alla camera ardente di Ornella Vanoni.
“Oggi forse tutti quelli che un po’ la piangono pensano a questo, alle persone anziane che abbiamo vicino e che abbiamo visto meno di quello che avremmo voluto. Lei era un simbolo di libertà, una donna forte, intellettuale, un’artista grandiosa, era tutto questo. E poi ha avuto il privilegio anche di invecchiare, che è un privilegio, di invecchiare, di crescere forte, sempre con qualcosa da dire su tutto, e anche col coraggio che aveva anche più da giovane, più da ragazza, come sono mia nonna, di poter dire quello che voleva, ma non ha dovuto aspettare per dire quello che voleva, l’ha sempre fatto”, ha concluso.
“Ho mandato un messaggio con scritto, cara amica mia, fai un grande concerto, su, sopra di noi, dove sei sempre stata”. Così Gianna Nannini uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni. La cantante si è fermata a lungo davanti alla bara color noce, sedendosi in prima fila in una delle poltrone del teatro. “Il suo modo di vivere è rivoluzionario proprio nell’allegria, l’allegria è rivoluzione, l’emozione e rivoluzione. E ci salva”, ha concluso.
“Scusatemi, sto male”. Sono queste le uniche parole che l’attore Paolo Rossi riesce a dire uscendo dal Piccolo Teatro, a Milano, dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni.
Un cuscino di rose gialle vicino alla bara color noce di Ornella Vanoni con sul nastro verde una sola scritta: Gino. È questo l’omaggio che ha voluto fare alla cantante Gino Paoli, legato all’artista da un forte rapporto di amicizia dopo la loro relazione sentimentale. Poco distante una composizione floreale con la scritta famiglia Paoli.
“Se ne va, se ne è andata una grande interprete, un’immensa interprete, non esagero con l’aggettivo perché tutte le volte che lei cantava queste canzoni, ancora adesso entrando, mi sono commossa perché è una voce che lascia la traccia dentro di te”. Così Caterina Caselli uscendo dal Piccolo Teatro dopo aver reso omaggio a Ornella Vanoni, accompagnata dall’assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi.
“Lascia un lascito per chi l’ha conosciuta, fonte di ispirazione per chi ama l’arte. Abbiamo lavorato insieme e ho avuto modo di conoscerla”, ha proseguito l’artista, raccontando il legame professionale e umano con la cantante. “Era una donna libera, lo è sempre stata, molto coraggiosa, e non aveva timore di cambiare. Era molto interessata e curiosa a sperimentare, però sapeva scegliere. Qualsiasi cosa che lei sceglieva comunque era qualcosa che aveva a che fare con l’arte e con la bellezza”, ha concluso.
La bara color noce di Ornella Vanoni è tornata questa mattina al Piccolo Teatro dove dalle 10 verrà riaperta la camera ardente per permettere ai tanti fan già in coda sotto la pioggia di rendere l’ultimo saluto alla cantante. Ieri sera la salma era stata spostata per permettere al teatro di mandare in scena lo spettacolo già programmato in quanto “la morte di Ornella è arrivata inaspettata e lei non avrebbe voluto interrompere la programmazione”, come è stato spiegato dallo staff. Alle 14.45 nella chiesa di San Marco si terrà il rito funebre alla presenza del sindaco, Beppe Sala e di autorità cittadine.