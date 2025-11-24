Funerali Ornella Vanoni, chiusa la camera ardente – La diretta

La bara color noce di Ornella Vanoni è tornata questa mattina al Piccolo Teatro di Milano per permettere ai tanti fan di rendere l’ultimo saluto alla cantante, morta venerdì scorso all’età di 91 anni. La camera ardente, allestita nella Sala Grassi, rimarrà aperta fino alle 13 e poco dopo, alle 14.45, si terranno i funerali nella chiesa di San Marco a Brera. Sono migliaia le persone che, tra ieri e oggi, sono accorse per omaggiare l’icona della musica italiana, dai semplici cittadini ai personaggi del mondo dello spettacolo come Gino Paoli e Paolo Rossi.

Ornella Vanoni: la camera ardente e i funerali – La diretta