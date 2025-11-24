Libano, le macerie nel sobborgo di Beirut dopo i raid di Israele: le immagini

I residenti del sobborgo meridionale della capitale del Libano Beirut, Haret Hreik, si sono svegliati tra i detriti sparsi lungo le strade colpite dall’attacco israeliano, oltre ad auto e edifici danneggiati. L’attacco nel sobborgo ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 25, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. L’uccisione del capo di stato maggiore di Hezbollah Haytham Tabtabai è stato un chiaro avvertimento da parte di Israele al gruppo militante sostenuto dall’Iran affinché non si riarmi e ricostruisca un anno dopo l’ultima guerra. Hezbollah ha confermato la morte di Tabtabai.