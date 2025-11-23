Raid Idf su Beirut, nel mirino elemento chiave Hezbollah

“Poco fa, le Idf hanno condotto un attacco preciso contro un importante terrorista di Hezbollah a Beirut”. Lo scrivono le Israeli Defence Forces, l’esercito israeliano, in un post su X. Secondo funzionari israeliani, come riporta il ‘Times of Israel’, si tratterebbe del leader di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai, di fatto il capo di stato maggiore di Hezbollah, considerato attualmente il numero 2 del ‘Partito di Dio’ dopo il segretario generale Naim Qassem.

Netanyahu conferma: “Obiettivo raid Idf è Capo Stato Maggiore Hezbollah”

L’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha confermato in una nota che l’attacco delll’Idf a Beirut ha preso di mira il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai. “Poco fa, le Idf hanno colpito, nel cuore di Beirut, il capo di stato maggiore di Hezbollah, che guidava gli sforzi di rafforzamento militare e di armamento dell’organizzazione”, si legge nella nota. “Il Primo Ministro Netanyahu ha ordinato l’attacco su raccomandazione del Ministro della Difesa e del capo di stato maggiore delle Idf”, prosegue la dichiarazione.