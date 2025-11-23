Ucraina, la commemorazione delle vittime della "grande carestia" di Stalin

(LaPresse) Come ogni anno, gli abitanti di Kiev hanno portato candele e fiori davanti alla statua che simboleggia l’Holodomor, la devastante carestia provocata dalle politiche del dittatore sovietico Josef Stalin che causò la morte di milioni di ucraini nel 1932-33. Un evento riconosciuto da decine di Paesi come un atto di genocidio. La statua “Amara memoria dell’infanzia” si trova all’esterno del museo dell’Holodomor nella capitale ucraina. Molti sostengono che il dittatore sovietico Josef Stalin cercò allora di distruggere l’Ucraina e che l’attuale leader del Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin, stia cercando di fare lo stesso oggi.