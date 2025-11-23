Tel Aviv, manifestanti in piazza per chiedere una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre 2023

(LaPresse) A Tel Aviv, migliaia di manifestanti hanno chiesto una commissione d’inchiesta statale sugli eventi del 7 ottobre 2023. “Il governo di Israele ha fallito nella sua missione più importante, quella di proteggere i propri figli, di proteggere i propri cittadini, di non abbandonare i soldati sul campo di battaglia senza soccorso e senza assistenza”, ha detto Rafi Ben Shitrit, il cui figlio è stato ucciso il 7 ottobre. La guerra tra Israele e Hamas è iniziata con l’attacco guidato da Hamas contro il sud di Israele il 7 ottobre 2023, che ha causato la morte di circa 1.200 persone e il sequestro di oltre 250 ostaggi. Quasi tutti gli ostaggi o i loro resti sono stati restituiti in seguito a cessate il fuoco o altri accordi. Il Ministero della Salute di Gaza afferma che 69.733 palestinesi sono stati uccisi e 170.863 feriti nell’offensiva di ritorsione di Israele. Il bilancio è aumentato durante il cessate il fuoco sia a causa dei nuovi attacchi israeliani sia per il recupero e l’identificazione dei corpi delle persone uccise all’inizio della guerra. Il ministero non distingue tra civili e combattenti nelle sue cifre, ma ha affermato che donne e bambini costituiscono la maggioranza delle vittime. La protesta di sabato è avvenuta mentre l’esercito israeliano lanciava attacchi aerei contro i militanti di Hamas a Gaza.