Gaza, Netanyahu: “Hamas deporrà le armi. O in modo facile o in modo difficile”

L’area di Gaza nelle mani di Hamas “sarà smilitarizzata e Hamas deporrà le armi. O succederà nel modo facile o succederà nel modo difficile“. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando all’inizio della riunione settimanale del gabinetto a Gerusalemme. “E per quanto riguarda uno Stato palestinese, la nostra opposizione a uno Stato palestinese in alcuni territori a ovest del Giordano esiste, è forte e non è cambiata minimamente. Resisto a questi tentativi da decenni e lo faccio nonostante le pressioni sia esterne che interne. Quindi non ho bisogno di rinforzi, tweet e lezioni da parte di nessuno”, ha aggiunto Netanyahu.