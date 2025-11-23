Ornella Vanoni, la camera ardente si apre sulle note di 'Domani è un altro giorno'

(LaPresse) Sulle note di ‘Domani è un altro giorno‘, la camera ardente di Ornella Vanoni è stata aperta nella sala Grassi del Piccolo Teatro a Milano. La bara in legno chiaro della regina della musica italiana – scomparsa venerdì a 91 anni – è stata posta sotto il palco, circondata da due cuscini di girasoli e una corona di rose bianche. Attorno al feretro i gonfaloni della città e della Regione Lombardia. La camera ardente è stata aperta dopo un breve momento di raccoglimento con i familiari, il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.