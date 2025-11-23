Brasile, le reazioni all'arresto di Bolsonaro: la festa a Rio e la veglia solidale a Brasilia

In Brasile, sabato 22 novembre si sono registrate reazioni contrastanti quando la polizia federale ha arrestato l’ex presidente Jair Bolsonaro, con l’accusa di aver complottato per fuggire ed evitare di scontare una pena detentiva di 27 anni per aver guidato un tentativo di colpo di Stato. A Rio de Janeiro alcuni dei suoi oppositori hanno festeggiato il suo arresto con una festa in stile carnevalesco. Nel frattempo, nella sua città natale, Brasilia, i suoi sostenitori hanno organizzato una veglia vicino alla sua abitazione.

Gli agenti federali sono entrati nella casa di Bolsonaro su ordine della Corte Suprema per portare l’ex presidente al quartier generale della polizia federale. Il giudice Alexandre de Moraes, che ha supervisionato il caso sul tentativo di Bolsonaro di mantenere la presidenza dopo la sua sconfitta contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva nel 2022, ha ordinato l’arresto preventivo dopo aver dichiarato che il braccialetto elettronico alla caviglia del leader di estrema destra era stato violato alle 12:08 di sabato mattina.