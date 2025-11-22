Usa, incendio in porto Los Angeles: decine di pompieri in azione

Decine di vigili del fuoco stanno lottando contro un incendio su una nave portacontainer attraccata in un porto di Los Angeles (Usa) che ha preso fuoco venerdì notte. Tutti i 23 membri dell’equipaggio sono stati ritrovati e non ci sono stati feriti a causa dell’incendio, che sembra essere iniziato sottocoperta, secondo i vigili del fuoco di Los Angeles. Il carico della nave comprende materiali pericolosi. Secondo i vigili del fuoco, intorno alle 19 l’incendio si era diffuso a diversi livelli della nave, e più tardi si è verificata un’esplosione al centro del ponte. Non è stato immediatamente chiaro come sia scoppiato l’incendio. Secondo il sindaco di Los Angeles Karen Bass, più di 100 vigili del fuoco stanno combattendo l’incendio nel porto di Los Angeles, il più trafficato del Nord America.