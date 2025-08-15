Los Angeles, incendio brucia oltre 81 ettari: le immagini degli interventi di aerei ed elicotteri

I vigili del fuoco stanno cercando di contenere un incendio nel nord della contea di Los Angeles che si è allargato fino a raggiungere più di 200 acri (81 ettari) in meno di due ore giovedì pomeriggio. Ad alcuni residenti della piccola comunità di Acton è stato ordinato di evacuare nello stesso momento in cui i funzionari hanno avvertito che l’incendio rappresentava una minaccia per la foresta nazionale di Angeles, meno di un anno dopo che gli incendi dell’area di Los Angeles hanno devastato la stessa foresta.

Il rischio di incendi resta elevato in tutta la California meridionale, dove è caduta pochissima pioggia nelle ultime settimane e la vegetazione è completamente secca.