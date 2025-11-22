Ornella Vanoni, quando ospite di Fazio scherzava sui concerti: "Se li faccio resto stecchita"

Lutto nella musica italiana: la cantante Ornella Vanoni è morta ieri sera a 91 anni nella sua casa di Milano, colpita da un arresto cardiocircolatorio. Il malore sarebbe sopraggiunto all’improvviso, spegnendo una delle voci più amate del Paese. Solo lo scorso maggio scherzava sui concerti ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’ sul Nove: “Se li faccio resto stecchita. Posso cantare 2 o 3 canzoni, ma fare un concerto vero non posso più. La testa non si stanca, si stanca il corpo…”, raccontava l’artista milanese.