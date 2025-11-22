Napoli, scontro fra stuntman durante spettacolo: le immagini della tragedia

Incidente mortale nel corso dell’esibizione serale dell’Imperial Royal Circus a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Da una prima ricostruzione sembra che durante lo spettacolo acrobatico, per cause in corso di accertamento, tre motociclisti professionisti si siano scontrati. La vittima aveva 26 anni ed era di nazionalità cilena. Il secondo stuntman coinvolto, di origini messicane, ha 43enne ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare. È in pericolo di vita. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene. Nelle immagini sui social le immagini della tragica esibizione.