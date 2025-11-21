Napoli, stuntman morto in un incidente al circo di Sant’Anastasia: scontro in pista

Tragedia durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione tre motociclisti professionisti si sarebbero scontrati in pista durante un’esibizione ad alta velocità. L’incidente si è verificato nel corso dell’esibizione serale dell’Imperial Royal Circus, in città dal 14 al 23 novembre.

Scontro tra motociclisti in pista: indagini dei carabinieri

L’impatto è stato violentissimo e per uno dei tre stuntman non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La vittima aveva 26 anni ed era di nazionalità cilena. Il secondo stuntman coinvolto, di origini messicane, ha 43enne ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale del Mare. È in pericolo di vita. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale, mentre sono in arrivo i militari della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna per i necessari accertamenti tecnici. Secondo quanto si apprende, lo spettacolo era al buio, illuminato dai led sulla tutta indossata dai motociclisti, i quali giravano all’interno della sfera d’acciaio. Per motivi da accertare, il 26enne cileno sarebbe caduto a piombo al centro della sfera. Gli altri due hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sono scontrati fra di loro.