Bosnia, violenti temporali al Sud: caduti 40 ml di pioggia

Violenti temporali hanno colpito la Bosnia-Erzegovina meridionale, domenica, portando oltre 40 millimetri (1,6 pollici) di pioggia in un’ora. Trebinje, una delle città più soleggiate della Bosnia-Erzegovina, situata vicino alla località turistica croata di Dubrovnik, ha registrato una delle tempeste più intense della sua storia recente.

L’ufficio meteorologico bosniaco ha lanciato un allarme per forti piogge e temporali in tutto il Paese nei prossimi giorni.

A partire da giovedì, la regione dovrebbe essere colpita da un caldo estremo, con temperature che dovrebbero superare i 40 gradi Celsius.