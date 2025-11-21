Ucraina, Putin: "Piano Usa potrebbe costituire base per accordo di pace"

(LaPresse) “Il piano in 28 punti degli Stati Uniti per l’Ucraina potrebbe costituire la base per un accordo di pace“. Lo ha detto il presidente della Russia, Vladimir Putin in un briefing con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza russo. Russia e Stati Uniti hanno discusso il piano di pace del presidente americano Donald Trump già prima del vertice in Alaska. “Ne abbiamo parlato raramente pubblicamente, solo in termini molto generali, ma non è un segreto”, ha aggiunto il leader del Cremlino.